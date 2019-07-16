«Нефтехимик» подписал пробный контракт с хоккеистом Коротковым

Хоккеист Евгений Коротков заключил пробный контракт с нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 31-летним форвардом не разглашаются.

Пробный контракт заключается с игроком, которого клуб приглашает для работы на время предсезонного сбора. По его итогам оценивается уровень профессионализма хоккеиста и возможности заключения с ним контракта.

В сезоне-2018/19 нападающий провел за череповецкую "Северсталь" , за которую сыграл в 14 матчах и отдал 3 результативные передачи, и ярославский "Локомотив" . В составе ярославского клуба форвард отыграл 26 матчей в регулярном сезоне и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заработав три очка (одна шайба и две голевые передачи).