Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подарил своим родителям стадо овец, сообщает "Экспресс газета".
По информации издания, партия животных фроловской породы была завезена на подмосковный участок в 40 соток, который недавно приобрел хоккеист рядом с домом родителей.
В прошедшем сезоне Овечкин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 51 шайбу и отдал 38 результативных передач. По итогам розыгрыша первенства российский форвард в восьмой раз завоевал титул лучшего снайпера.
Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская похвасталась отдыхом на яхте.