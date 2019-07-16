Овечкин подарил родителям стадо овец

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подарил своим родителям стадо овец, сообщает "Экспресс газета".

По информации издания, партия животных фроловской породы была завезена на подмосковный участок в 40 соток, который недавно приобрел хоккеист рядом с домом родителей.

В прошедшем сезоне Овечкин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 51 шайбу и отдал 38 результативных передач. По итогам розыгрыша первенства российский форвард в восьмой раз завоевал титул лучшего снайпера.