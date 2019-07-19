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Игрок «Металлурга» рассказал о критике из-за зарплаты 

Газета.Ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Хоккеист "Металлурга" Николай Кулемин заявил, что из-за зарплат в Континентальной хоккейной лиге игроки часто подвергаются критике, передает "Спорт-Экспресс".
Игрок, который входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков Лиги, признал, что пошел на понижение зарплаты.
"Очень много негатива после этого полилось на игроков. Реакция общественности была неоднозначной. В Америке всегда все зарплаты в открытом доступе — никто никого не осуждает. Все люди там понимают, за что мы получаем деньги.
Сейчас потолок зарплат в лиге становится существенно ниже. Мы немного поменяли структуру контракта. Я отнесся к этому с пониманием", — сообщил Кулемин.
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Хоккей , Николай Кулемин , Металлург
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