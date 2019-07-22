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Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Пол Постма заявил, что его удивил менталитет российских игроков.
По словам хоккеиста, существует большая разница в менталитете русских и канадцев.
"Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за $30 тыс. — немного смахивает на показуху. Мне этого не понять", — цитирует Постму "Спорт-Экспресс".
Канадец отметил, что сам старается тратить деньги на путешествия.
Ранее американский хоккеист рассказал жуткие подробности о России.
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Хоккей , Пол Постма , Металлург
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