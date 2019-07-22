Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе»

По словам хоккеиста, существует большая разница в менталитете русских и канадцев.

"Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за $30 тыс. — немного смахивает на показуху. Мне этого не понять", — цитирует Постму "Спорт-Экспресс".

Канадец отметил, что сам старается тратить деньги на путешествия.

Ранее американский хоккеист рассказал жуткие подробности о России.