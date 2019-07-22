«Смахивает на показуху»: канадец о роскошной жизни российских хоккеистов

«Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов — немного смахивает на показуху», — заявил Постма.

Канадец подчеркнул, что сам придерживается преимущественно аскетичного образа жизни и предпочитает тратить деньги на путешествия, которые «оставляют яркие воспоминания».

«Также я вкладываю деньги в мой дом, вожу машину 2014 года, не ношу Louis Vuitton — и меня все устраивает», — отметил хоккеист.

При этом Постма заявил, что о возвращении в НХЛ пока даже не думает, поскольку «наслаждается выходом на лёд» на играх в КХЛ.