Защитник магнитогорского «Металлурга» канадец Пол Постма в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своём отношении к образу жизни российских коллег. По его словам, дорогие покупки россиян имеют признаки позёрства.
«Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов — немного смахивает на показуху», — заявил Постма.
Канадец подчеркнул, что сам придерживается преимущественно аскетичного образа жизни и предпочитает тратить деньги на путешествия, которые «оставляют яркие воспоминания».
«Также я вкладываю деньги в мой дом, вожу машину 2014 года, не ношу Louis Vuitton — и меня все устраивает», — отметил хоккеист.
При этом Постма заявил, что о возвращении в НХЛ пока даже не думает, поскольку «наслаждается выходом на лёд» на играх в КХЛ.
«Здесь я играю больше всех и могу назвать себя одним из топовых защитников лиги. Надеюсь, что новой команде я принесу ещё больше пользы», — резюмировал спортсмен.