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Бобровский объяснил причину ухода из «Коламбуса» 

Газета.Ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорина Пантерз" Сергей Бобровский объяснил причину, по которой покинул "Коламбус Блю Джетс", передает Sport24.
Хоккеист заявил, что благодарен игрокам и организации за семь лет, которые он провел в стане "мундиров".
"Не хочется копаться в грязном белье. Сейчас мое сердце принадлежит "Флориде". Коламбусу я благодарен за все семь лет там. Были и взлеты, и падения. Но наши пути разошлись. Не было ни единого шанса, что я там останусь, так как мне нужны были перемены. Не только из-за трений к клубом и командой", — заявил хоккеист.
Вратарь также отметил, что в этом сезоне ему было тяжело психологически из-за не комфортной ситуации внутри команды. Однако он не сдавался и выкладывался в каждой игре.
Ранее сообщалось, что игрок молодежной сборной России перешел в "Бостон".
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Хоккей , Сергей Бобровский
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