Бобровский объяснил причину ухода из «Коламбуса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорина Пантерз" Сергей Бобровский объяснил причину, по которой покинул "Коламбус Блю Джетс", передает Sport24.

Хоккеист заявил, что благодарен игрокам и организации за семь лет, которые он провел в стане "мундиров".

"Не хочется копаться в грязном белье. Сейчас мое сердце принадлежит "Флориде". Коламбусу я благодарен за все семь лет там. Были и взлеты, и падения. Но наши пути разошлись. Не было ни единого шанса, что я там останусь, так как мне нужны были перемены. Не только из-за трений к клубом и командой", — заявил хоккеист.

Вратарь также отметил, что в этом сезоне ему было тяжело психологически из-за не комфортной ситуации внутри команды. Однако он не сдавался и выкладывался в каждой игре.

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