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Задержан участник драки, из-за которой умер хоккеист 

Газета.Ru + ещё 9 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Тамбове был задержан участник драки, после которой скончался хоккеист-любитель Никита Воропаев, сообщает РИА "Новости".
Как сообщает СУСК РФ по региону, это местный житель. Ему уже предъявлено обвинение.
Драка произошла 13 июля у местного кафе. Сообщалось, что причиной потасовки стала девушка. Один из участников драки, им оказался Воропаев, скончался в реанимации от тяжелых травм.
Второму участнику было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека
В данный момент молодой человек задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Ранее сообщалось, что 27-летний хоккеист умер в результате жестокой драки.
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Хоккей , СКР , РИА Новости
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