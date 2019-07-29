Олимпийский чемпион высказался об уезжающих в НХЛ россиянах

Олимпийский чемпион Николай Хабибулин высказался об отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Петербургский дневник».

Хабибулин заявил, что не считает трагедией отъезд россиян.

«В НХЛ они будут прибавлять в мастерстве. И приезжать более сильными в сборную — это плюс для нашей команды», — отметил он.

Экс-хоккеист вспомнил, что и сам уезжал в Северную Америку, но затем вернулся в Россию.

«Живу в Екатеринбурге. Не могу сказать, что здесь нет цивилизации, что напрягают проблемы быта. Может, только дороги. А так все спокойно», — добавил он.

Хабибулин в составе сборной СНГ завоевал олимпийское золото на Играх 1992 года. С 1994-го по 2014-й он выступал за различные клубы НХЛ. В данный момент он работает в тренерском штабе СКА.