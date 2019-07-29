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Олимпийский чемпион высказался об уезжающих в НХЛ россиянах 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Николай Хабибулин высказался об отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Петербургский дневник».
Хабибулин заявил, что не считает трагедией отъезд россиян.
«В НХЛ они будут прибавлять в мастерстве. И приезжать более сильными в сборную — это плюс для нашей команды», — отметил он.
Экс-хоккеист вспомнил, что и сам уезжал в Северную Америку, но затем вернулся в Россию.
«Живу в Екатеринбурге. Не могу сказать, что здесь нет цивилизации, что напрягают проблемы быта. Может, только дороги. А так все спокойно», — добавил он.
По окончании сезона-2018/19 более десяти российских хоккеистов подписали контракты с клубами НХЛ. Среди них игроки СКА Никита Гусев, перешедший в «Нью-Джерси», Николай Прохоркин — в «Лос-Анджелес Кингс», Игорь Шестеркин — в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Хабибулин в составе сборной СНГ завоевал олимпийское золото на Играх 1992 года. С 1994-го по 2014-й он выступал за различные клубы НХЛ. В данный момент он работает в тренерском штабе СКА.
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Комментарии
Хоккей , Николай Прохоркин , Никита Гусев , Николай Хабибулин , Игорь Шестеркин , СКА
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