Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин намекнул на скорое завершение карьеры 

Lenta.ru + ещё 19 59 минут назад
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
33-летний форвард напомнил, что в 2021 году у него истекает контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья», — заявил он.
Спортсмен признался, что хочет избежать травм.
«Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми», — заключил Овечкин.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/2019 Овечкин провел 81 матч. Россиянин отметился 51 заброшенной шайбой и 38 раз ассистировал партнерам, став лучшим снайпером турнира.
В 2018 году Овечкин привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли. Трофей стал первым в истории клуба. Российский форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
В составе российской сборной Овечкин трижды становился чемпионом мира. За национальную команду форвард провел 106 матчей, в которых забросил 45 шайб и отметился 34 голевыми передачами.
Последние новости
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве В Москве разрушат миф о чашке Сталина Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии
Комментарии3
Хоккей , Видео , Александр Овечкин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ювентус» приобрел защитника «Сампдории»
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Овечкин назвал кумиров детства
Овечкин отказался работать тренером
Экс-чемпион UFC назвал главного соперника Нурмегомедова
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение