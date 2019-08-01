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Овечкин намекнул на завершение карьеры 

Рамблер + ещё 20 2 часа назад
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals Александр Овечкин не исключил возможности завершения спортивной карьеры в 2021 году.
В ходе пресс-конференции ТАСС Овечкин напомнил, что в 2021 году у него истекает контракт с клубом.
«Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми», — сказал 33-летний спортсмен.
Овечкин дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006, в 2008 году подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 млн долларов и стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 млн долларов. За карьеру в «Вашингтоне» Овечкин восемь раз завоевывал приз лучшему бомбардиру «Морис Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи». В 2018 году привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим Кубок Стэнли в качестве капитана команды.
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Хоккей , Видео , Александр Овечкин , ИТАР-ТАСС
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