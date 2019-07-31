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Утвержден календарь матчей ВХЛ сезона-2019/20 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Утвержден календарь и структура матчей "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" сезона-2019/20. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.
Первая встреча турнира пройдет 5 сентября между обладателем Кубка Петрова карагандинской "Сарыаркой" и победителем Всероссийского соревнования прошлого сезона тюменским "Рубином". Завершится регулярный чемпионат 18 февраля 2020 года. В состав лиги вошли тверской клуб "Динамо", "Ростов", нур-султанский "Номад", узбекский "Хумо" и китайский "КРС-Пекин", вместо ХК "Саров" будет выступать нижегородская команда "Торпедо-Горький".
Команды будут распределены на четыре дивизиона по двум конференциям, всего в регулярном чемпионате команды проведут по 54 матча (по 27 — на своей площадке и площадке соперника). По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции получают право участия во втором этапе соревнования — серии матчей по системе плей-офф. Все серии будут проводиться до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь. Решающий матч Финала Кубка Петрова, как и в прошедшем сезоне, запланирован на 30 апреля 2020 года.
Всего в новом сезоне в турнире примут участие 34 команды.
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Хоккей , Динамо
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