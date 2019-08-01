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Овечкин рассказал о кумирах детства 

RT на русском + ещё 3 39 минут назад
Фото: Reuters
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, на кого хотел быть похожим в детстве.
«Конечно, Валерий Каменский. Из ветеранов мне больше всего нравится Александр Мальцев. Среди остальных хоккеистов — Сергей Фёдоров и Марио Лемье, хотел быть на них похожим. Когда ты выходишь на лёд играть против них, то понимаешь, что ты чего-то достиг, ты стоишь рядом с ними. Мне посчастливилось сыграть в одной команде с Сергеем Фёдоровым. Это была мечта, которая осуществилась», — цитирует Овечкина «Чемпионат».
Также хоккеист выразил мнение, что у каждого известного спортсмена должен быть свой детский турнир.
Ранее сообщалось, что шведский хоккеист пострадал от нападения собственной собаки.
RT на русском: последние новости
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Хоккей , Сергей Федоров , Валерий Каменский , Марио Лемье , Александр Овечкин , Александр Мальцев
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