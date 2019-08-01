Овечкин отметил, что не хотел бы работать тренером по окончании спортивной карьеры

Российский хоккеист Александр Овечкин не хотел бы работать тренером по окончании карьеры игрока. Об этом он рассказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее 33-летний Овечкин не исключил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/21.

"Не хотелось бы", — ответил Овечкин на вопрос журналистов о том, станет ли он тренером по окончании карьеры.

Овечкин выступает за клуб НХЛ "Вашингтон", в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ российский нападающий провел 1084 матча, набрав 1211 очков (658 шайб + 553 передачи). В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.