Уральская закваска

Артемий Панарин покорил Национальную хоккейную лигу (НХЛ). 28-летний новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым высокооплачиваемым россиянином лиги, опередив самого Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс». Каким вышел путь Панарина из скромного Коркино до Нью-Йорка — расскажет «Лента.ру».

Спасибо деду

Панарина с детства воспитывали бабушка и дедушка. Родители будущего форварда «Рейнджерс» разошлись, когда Артемию было всего три месяца.

Пятилетнего Панарина поставил на коньки его дед Владимир Левин . Бывший хоккеист-любитель из Коркино мечтал, чтобы внук занимался спортом. Когда ты живешь в часе езды на автомобиле от хоккейной Мекки региона — Челябинска, — выбор очевиден.

Несмотря на материальные проблемы (сперва маленький Артемий обувал и вовсе фигурные коньки), Левин не сдавался. Семья держала корову, а с продажи молока дедушка Панарина покупал бензин. Топливо пожирал проржавевший УАЗик по дороге до катка в Челябинске. Каждое утро шесть дней в неделю в течение сезона (шести месяцев) маленький Артемий с дедом отправлялись в главный город региона.

«Ему было тяжело. У других ребят было все, а Артемию приходилось одалживать вещи или просить деда, чтобы он что-то нашел. Нет слов, чтобы описать, как унизительно это было для пацана. Но он был сильным и все преодолел с помощью бабушки и дедушки. Другие тоже помогали, но в основном они справлялись сами. Тяжело было это наблюдать», — слова Георгия Белоусова , детского товарища Панарина.

Несмотря на жертвы, Левин счастлив: внук вырос одним из лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Играет и всегда играл в охотку. Панарин явно освоил хоккейное мастерство не из-под палки.

«Просто старался мотивировать меня. Играли с ним дома. За каждый гол мне давали рубль. Копил их в спичечном коробке: думал, соберу себе на машину на пульте управления. Потом как-то дед посчитал, на сколько я назабивал. Дыню, говорит, купить можно. Я ему: "какая дыня? Я бился не на жизнь, а на смерть". В итоге игрушку какую-то подарили», — рассказывает сам Артемий в интервью РИА Новости.

Панарин готовился к большому хоккею в школе челябинского «Трактора» , но так и не попал в состав взрослой команды. Более того, в определенный момент форварда даже сослали в клуб второй лиги — Панарину было обидно. Подобный шаг со стороны руководства был плохим знаком.

Тем не менее в 2008 году Панарин дебютирует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но уже не в Челябинске, а в чеховском «Витязе». Панарин вышел на лед во взрослом хоккее за две недели до своего семнадцатилетия. Форвард выступал как за основной состав, так и за фарм-клуб подмосковного клуба. Несмотря на солидное игровое время для юного хоккеиста, скауты НХЛ обходили Панарина вниманием. «Витязь» звезд с неба не хватал: появление в его основе молодого российского проспекта казалось следствием слабости команды.

В 2010 году Панарин стал чемпионом мира среди молодежи, и после очередного удачного сезона в составе «Витязя» внимание на талантливого форварда обратил казанский «Ак Барс» . На драфте НХЛ фамилия Панарина так и не появилась.

В стан казанцев Панарин перешел по ходу сезона-2011/2012. Несмотря на бодрое начало (в свитере «Ак Барса» форвард забросил 13 шайб в регулярке), Артемий вскоре обнаружил себя за бортом основного состава команды. Очевидной стала неприязнь тогдашнего тренера казанцев Владимира Крикунова . Специалист, в частности, открыто критиковал Панарина. Как, например, в январе 2012-го после поражения от «Северстали».

«Почему убрал Панарина? Потому что плохо играл», — отрезал специалист. Возможно, форвард присоединился к большому и амбициозному клубу слишком рано. В «Витязе», окруженный тафгаями, он был чуть ли не главной звездой и едва ли чувствовал конкуренцию в атаке. В Чехове не требовали результата. По крайней мере так, как в Казани. Увы, попробовать себя при новом тренере Артемию не удалось. После ухода Крикунова после неудачи в плей-офф Кубка Гагарина («Ак Барс» проиграл в полуфинале «Трактору») нападающий был отправлен в запас, а потом и вовсе обратно в Чехов.

«Мне сказали: "Братан, спасибо за работу, езжай обратно в "Витязь""», — вспоминал Панарин. Следующий сезон он провел в «Витязе». Набрав 18 очков по системе «гол плюс пас» в 40 матчах, Панарин заслужил новый шанс попробовать себя в элите КХЛ. На этот раз форварда пригласил СКА

Уже в сезоне-2013/2014 он уверенно колотил шайбы в составе питерцев. В 51 матче набрал 40 очков: при этом передачи и шайбы распределились поровну. А следующий сезон приносит первый клубный трофей в карьере Панарина.

Вместе со СКА добился победы в Кубке Гагарина в 2015 году. К этому моменту Панарин уже регулярно вызывается в сборную. В том же сезоне он уверенно выступил на чемпионате мира. Артемий набрал 10 очков (забросил пять шайб и столько же раз ассистировал партнерам) и внес вклад в вице-чемпионство команды.

Пекарь за работой

В статусе национальной звезды Артемий переехал за океан. Его первым клубом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал «Чикаго Блэкхокс». Дебютный сезон сложился для российского форварда удачно: в матчах регулярного сезона-2015/2016 он забросил 30 шайб и отдал 47 передач. Он быстро нашел общий язык с остальными форвардами звена: Артемом Анисимовым Патриком Кейном . Химия между ними помогла «Блэкхокс» пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. Хотя чикагцы выбыли из турнира уже в первом раунде.

За свои подвиги на льду Панарин удостоился бонуса в размере 2,55 миллиона долларов. Россиянин поблагодарил за успех партнера по нападению — Кейна и расщедрился на роскошные наручные часы для товарища. В общем, проставился.

Помимо статуса одного из самых многообещающих молодых звезд лиги, Панарин с легкой руки американских болельщиков зарабатывает и новое для себя прозвище. Фамилия россиянина созвучна с названием сети пекарен Panera Bread. Breadman — на русском вольно переводят, как «хлебушек», хотя по смыслу ближе «пекарь».

В сезоне-2016/2017 Панарин забросил 31 шайбу. По ходу сезона форвард переподписал контракт с «Блекхокс», согласно которому ему полагались 12 миллионов за два сезона в Чикаго.

Этот контракт агент хоккеиста назвал самым крупным двухлетним соглашением в истории лиги, но Панарин его отрабатывал уже в новой команде. В июне 2017-го россиянин отправился в «Коламбус Блю Джекетс».

В новом клубе побаивались, что Панарин с трудом адаптируется в новом для себя месте. Несмотря на годы, проведенные за рубежом, россиянин далеко не сразу начал давать интервью на английском. При этом сам Артемий уровнем владения языком до сих пор не доволен.

Впрочем, сомнения в Панарине таяли — уж слишком непринужденно выглядит россиянин на льду. Заброшенные шайбы ему даются легко: форвард просто наслаждается хоккеем.

В составе «Коламбуса» Панарин продолжил блистать. Россиянин побил рекорд клуба, набрав 80 очков в 80 матчах. Уже в статусе безоговорочной звезды лиги Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в июле 2019-го. Соглашение рассчитано на семь лет, за которые он заработает 81,5 миллиона долларов. Таким образом годовой оклад Панарина составит 11,64 миллиона долларов. Среди российских хоккеистов, когда либо оставлявших автограф под контрактом НХЛ, таких везунчиков еще не было. Овечкина, пожалуй, главную российскую звезду НХЛ, уже успели спросить, а не завидует ли он Артемию. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» поспешил порадоваться за соотечественника.

Хотя оказаться Панарин мог и в «Колорадо Эваланш». Клуб с большими возможностями. А значит, и шансами попасть в финал Кубка Стэнли. Выбор в пользу Нью-Йорка язвительные фанаты связали с влиянием девушки Панарина Алисы Знарок — дочери бывшего тренера сборной России Олега Знарка . Они познакомились еще в 2015 году, как раз перед отъездом форварда в НХЛ.

Интернет-воины окрестили Панарина каблуком. Хотя, как выяснилось, «большое яблоко» всегда манило Артемия и мнение Алисы было ни при чем.

«Панарин не каблук, как о нем писали. Само это слово — каблук не каблук — настолько дебильное… И на самом деле оно задело больше меня, а не Тему. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него все решила. Это бред», — сказала девушка хоккеиста.

По слухам, в «Колорадо» были готовы платить на миллион долларов больше, чем в Нью-Йорке. Но Панарин был непреклонен. «У меня сердце лежало к "Рейнджерс", — отметил он.

Позиция вне льда

Овечкин заочно вступил в спор с Панариным. Но к хоккею дискуссия никакого отношения не имеет. Все началось с яркого интервью Артемия журналисту Александру Головину , где спортсмен не стеснялся в оценках нынешней российской власти.

»По сравнению с 1990-ми изменений мало, их почти нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться», — убежден Панарин.

«Может быть, там, где он живет, ничего не изменилось. В России в спорте все изменилось. В моей жизни все изменилось с тех пор», — ответил 33-летний Овечкин.

Политические взгляды Панарина отделяют его от большинства отечественных спортсменов. В том же интервью форвард затронул тему сменяемости власти, заговорил о «беззаконии» в России. В общем, всячески отдалял себя от депутатского мандата. Хотя и ярым оппозиционером Артемия едва ли можно назвать.

«Многие воспримут меня так, что я агент какой-то, хотя я говорю свое мнение. Даже если ошибаюсь, то говорю искренне и с благими намерениями», — подчеркнул он.

«Я сравниваю с той же Америкой. Здесь какой-нибудь актер может запросто оскорбить президента, и ничего ему за это не будет», — убежден Панарин.

Несмотря на подписание жирного контракта с «Рейнджерс», именно высказывания Артемия вызвали большой ажиотаж в социальных сетях и медиа. Многим непривычно, что звезда международного уровня настолько раскован там, где другие с опаской выбирают слова.

Даже для тех, кто провел большую часть карьеры в НХЛ, выступление Панарина показалось неуместным. Дарюс Каспарайтис , известный по игре за «Рейнджерс», заметил, что «лучше меньше говорить». В Госдуме же отнеслись более чем спокойно. «Панарин высказал свое собственное мнение на то, как он видит ситуацию в стране. Какая разница, где он играет и получает деньги? Он гражданин России и имеет право на собственное мнение», — отметил член парламента Игорь Лебедев

Открытость Панарина вне льда подкупает. Наверняка даже не согласных с его позицией. А его выступления в НХЛ завораживают. Теперь форвард стал частью «Рейнджерс». Ему предстоит доказать, что клуб не зря раскошелился на самого дорогого россиянина в истории лиги.