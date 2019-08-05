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Тарасенко рассказал об отношении жителей Сент-Луиса после завоевания Кубка Стэнли 

RT на русском + ещё 3 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как относятся в городе к хоккеистам клуба после завоевания Кубка Стэнли.
«Я немного по-другому себе это представлял. Первое время вообще не осознаёшь, что происходит. Мы с Ваней Барбашёвым много об этом говорили. Увидишь снова Кубок Стэнли и думаешь: а с тобой ли это было? Всё как во сне. Но выходишь в город — к тебе люди везде подходят и благодарят. Мы с тех пор, как победили в плей-офф, в ресторане ещё ни разу не платили! Шагаешь по улице — мимо едут автомобили, сигналят тебе. Это крутое чувство», — приводит слова Тарасенко «Матч ТВ».
«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, победив в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.
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Хоккей , Владимир Тарасенко
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