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СКА одержал уверенную победу в матче с «Локомотивом» на турнире в Сочи 

Чемпионат.com + ещё 13 12 часов назад
Фото: Twitter
СКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:0 на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который проходит на территории города, принимавшего Олимпийские игры в 2014 году.
«Армейцы» открыли счёт на 8-й минуте стараниями Евгения Кетова, реализовавшего численное преимущество. Во втором игровом отрезке хоккеисты трижды поразили ворота «железнодорожников» — результативные броски на свой счёт записали Владимир Ткачёв, Александр Барабанов и Максим Карпов. Голкипер СКА Магнус Хелльберг оформил шат-аут, не позволив отличиться игрокам ярославского клуба.
«Локомотив» потерпел второе поражение в четырёх матчах на турнире, а питерские «армейцы» одержали первую победу. Завтра, 8 августа, подопечные Алексея Кудашова встретятся с хоккеистами «Авангарда».
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Хоккей , Алексей Кудашов , Александр Барабанов , Магнус Хелльберг , Евгений Кетов , Владимир Ткачев , Максим Карпов , Локомотив , СКА , ХК Авангард
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