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Канадский хоккеист избил игроков российского клуба после матча 

Lenta.ru + ещё 4 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Во время матча группового этапа Кубка Возрождения в Китае произошла драка с участием хоккеистов российского клуба «Ермак» и китайской команды «Куньлунь». Видео появилось на странице «Наш Ермак» во «ВКонтакте».
Встреча завершилась победой китайского клуба со счетом 3:1. По информации «Спорт-Экспресса», после финального свистка нападающий «Куньлуня» Гарет Хант набросился на хоккеистов соперника, используя шлем. Затем он устроил драку с вратарем.
31-летний Хант перешел в «Куньлунь» летом этого года. С 2017 по 2019 год он выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья за «Джексонвилль Айсменc».
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Хоккей , Гарет Хант
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