Канадский хоккеист избил игроков российского клуба после матча

Во время матча группового этапа Кубка Возрождения в Китае произошла драка с участием хоккеистов российского клуба «Ермак» и китайской команды «Куньлунь». Видео появилось на странице «Наш Ермак» во «ВКонтакте».

Встреча завершилась победой китайского клуба со счетом 3:1. По информации «Спорт-Экспресса», после финального свистка нападающий «Куньлуня» Гарет Хант набросился на хоккеистов соперника, используя шлем. Затем он устроил драку с вратарем.

31-летний Хант перешел в «Куньлунь» летом этого года. С 2017 по 2019 год он выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья за «Джексонвилль Айсменc».