Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ткачев дал комментарий по поводу прошедшего матча с «Салаватом Юлаевым» 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Владимир Ткачев прокомментировал прошедший матч Кубка президента Казахстана, передает пресс-служба казанского клуба.
"Барсы" встретились с уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках турнира. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Казани.
"Матч начался неплохо. Мы заработали удаление, но в старте активно играли. Во втором периоде уже все вверх ногами перевернулось. В третьем — пошла равная игра. В концовке выстояли хорошо. Матч выдался тяжелым", — рассказал Ткачев.
Он также отметил, что "Салават Юлаев" — это хорошая команда, которую подкосили удаления в этом матче.
"Надо отдать должное сопернику — они здорово играли", — приводит слова Ткачева пресс-служба "Ак Барса", — добавил хоккеист.
Ранее сообщалось, что форвард московского "Динамо" Андре Петерссон поделился мнением об отставке тренера омского "Авангарда" Андрея Скабелки.
Газета.Ru: последние новости
В Сочи прошел мастер-класс для юных хоккеистов с участием Третьяка Панарин нарядил дедушку в форму своего клуба Жена Овечкина оказалась под капельницей
Комментарии
Хоккей , Андрей Скабелка , Владимир Ткачев , Андре Петерссон , Салават Юлаев , Динамо , ХК Авангард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлены претенденты на награды игрокам Лиги чемпионов
Россияне завоевали первое золото ЧЕ по прыжкам в воду
Тарасов заплатил алименты
«Зенит» избавился от Заболотного1
Тренера сборной РФ по волейболу обвинили в расизме
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение