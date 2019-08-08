Ткачев дал комментарий по поводу прошедшего матча с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Владимир Ткачев прокомментировал прошедший матч Кубка президента Казахстана, передает пресс-служба казанского клуба.

"Барсы" встретились с уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках турнира. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Казани.

"Матч начался неплохо. Мы заработали удаление, но в старте активно играли. Во втором периоде уже все вверх ногами перевернулось. В третьем — пошла равная игра. В концовке выстояли хорошо. Матч выдался тяжелым", — рассказал Ткачев.

Он также отметил, что "Салават Юлаев" — это хорошая команда, которую подкосили удаления в этом матче.