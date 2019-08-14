14-летний белорусский хоккеист попал под поезд и умер

Воспитанник детско-юношеской школы хоккейной команды из Белоруссии "Молодечно-2018" умер в возрасте 14 лет, попав под поезд, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

По информации источника, это случилось утром. Подросток переезжал в наушниках железнодорожный переезд.

"Он утром на тренировку ехал. Как такое произошло — непонятно. Там ведь все просматривается. Он физически крепкий был парень, хороший. в защите играл. Я буквально неделю работаю с его командой.

Руки трясутся, не понятно, как такое случилось…" — приводит слова тренера Александра Грековича пресс-служба федерации.