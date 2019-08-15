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Овечкин порассуждал о возвращении в Россию 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Его слова приводит Sport24.
33-летний форвард отметил, что учитывая скорое завершение контракта с американским клубом (соглашение Овечкина с «Кэпиталс» истекает в 2021 году), он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, в том числе и переезд в Россию.
«Планирую ли я выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в случае локаута? Когда он наступит, будем принимать решение. До возможного локаута остался еще год», — подчеркнул Овечкин.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/2019 Овечкин провел 81 матч. Форвард забросил 51 шайбу и 38 раз ассистировал партнерам. Овечкин стал лучшим снайпером чемпионата.
В 2018 году россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
В составе российской сборной Овечкин три раза становился чемпионом мира. За национальную команду нападающий сыграл 106 матчей, в которых забросил 45 шайб и отметился 34 голевыми передачами.
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Хоккей , Александр Овечкин
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