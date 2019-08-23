Попавшийся на кокаине Кузнецов объяснился

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов выступил с заявлением относительно дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсмена передает сайт клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23-летний хоккеист признался, что принял наказание со стороны Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая отстранила Кузнецова от участия в соревнованиях национальных сборных на четыре года.

«Неспособность выступать под родным флагом все это время — с этим тяжело смириться. Я подвел многих людей — родных, друзей, партнеров по команде. Чувствую себя ужасно из-за этого», — заявил Кузнецов.

IIHF объявила об отстранении Кузнецова ранее 23 августа. В пробе хоккеиста, взятой во время первенства мира в Словакии в мае, были найдены метаболиты кокаина. От вскрытия допинг-пробы «Б» россиянин отказался. Срок наказания отсчитывается от 13 июня 2019 года. Запрет касается соревнований под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кузнецов — двукратный чемпион мира в составе национальной команды. Вместе с «Вашингтон Кэпиталс» нападающий в 2018-м выиграл Кубок Стэнли.