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Попавшийся на кокаине Кузнецов объяснился 

Lenta.ru 23 августа 2019
Фото: РИА Новости
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Евгений Кузнецов выступил с заявлением относительно дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсмена передает сайт клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23-летний хоккеист признался, что принял наказание со стороны Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая отстранила Кузнецова от участия в соревнованиях национальных сборных на четыре года.
«Неспособность выступать под родным флагом все это время — с этим тяжело смириться. Я подвел многих людей — родных, друзей, партнеров по команде. Чувствую себя ужасно из-за этого», — заявил Кузнецов.
IIHF объявила об отстранении Кузнецова ранее 23 августа. В пробе хоккеиста, взятой во время первенства мира в Словакии в мае, были найдены метаболиты кокаина. От вскрытия допинг-пробы «Б» россиянин отказался. Срок наказания отсчитывается от 13 июня 2019 года. Запрет касается соревнований под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кузнецов — двукратный чемпион мира в составе национальной команды. Вместе с «Вашингтон Кэпиталс» нападающий в 2018-м выиграл Кубок Стэнли.
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Хоккей , Евгений Кузнецов
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