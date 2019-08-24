Фетисов рассказал о Путине как о хоккейном болельщике

Известный спортсмен Вячеслав Фетисов рассказал о хоккейном мышлении и скрытом болельщицком азарте Владимира Путина . По мнению хоккеиста, глава государства искренне сопереживает любимым командам, но не выказывает эмоции прилюдно. Об этом Фетисов поведал в интервью Sport 24.

«Он вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не высказывает. Но мне кажется, и понимая сегодняшнюю игру, и переживая за ребят, внутри у него, наверное, все как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным во всех истериях и верить в успех, в победу», — сказал хоккеист.

Фетисов отметил, что любого политика можно научить кататься на коньках и бросать по воротам. Но не каждому дано хоккейное мышление, заключающееся в том, чтобы быть в нужном месте в нужное время. Путин, по его словам, таким мышлением обладает, при том, что впервые встал на коньки в 58 лет.

Фетисов и Путин вместе присутствовали на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи.