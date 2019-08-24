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Фетисов рассказал о Путине как о хоккейном болельщике 

Рамблер + ещё 1 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный спортсмен Вячеслав Фетисов рассказал о хоккейном мышлении и скрытом болельщицком азарте Владимира Путина. По мнению хоккеиста, глава государства искренне сопереживает любимым командам, но не выказывает эмоции прилюдно. Об этом Фетисов поведал в интервью Sport 24.
«Он вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не высказывает. Но мне кажется, и понимая сегодняшнюю игру, и переживая за ребят, внутри у него, наверное, все как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным во всех истериях и верить в успех, в победу», — сказал хоккеист.
Фетисов отметил, что любого политика можно научить кататься на коньках и бросать по воротам. Но не каждому дано хоккейное мышление, заключающееся в том, чтобы быть в нужном месте в нужное время. Путин, по его словам, таким мышлением обладает, при том, что впервые встал на коньки в 58 лет.
Фетисов и Путин вместе присутствовали на открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных команд в Сочи.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии3
Хоккей , Владимир Путин , Вячеслав Фетисов
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