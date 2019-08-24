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На Кубке мэра Москвы «Динамо» выиграло дерби у «Спартака» 

News.ru + ещё 16 15 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Во втором туре продолжающегося на арене «Мегаспорт» Кубка мэра Москвы по хоккею столичное «Динамо» уверенно победило «Спартак». Итоговый счёт — 4:1.
Одну из шайб в составе «бело-голубых» забросил нападающий Дмитрий Яшкин. Этот хоккеист российского происхождения с чешским паспортом в минувшем сезоне выступал за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». А теперь отличился в дебютном матче за «Динамо», реализовав численное преимущество.
Команда Владимира Крикунова стала единоличным лидером Кубка мэра. В первом туре динамовцы с аналогичным счётом (4:1) обыграли подмосковный «Витязь».
В воскресенье, в заключительный день турнира, «бело-голубые» сыграют с ЦСКА. Начало матча — в 19:15.
«Армейцы» во второй игровой день турнира потерпели разгромное поражение от «Витязя», писал ранее News.ru.
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Хоккей , Волейбол , Дмитрий Яшкин , Владимир Крикунов , Спартак , ЦСКА , Динамо
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