На Кубке мэра Москвы «Динамо» выиграло дерби у «Спартака»

Во втором туре продолжающегося на арене «Мегаспорт» Кубка мэра Москвы по хоккею столичное «Динамо» уверенно победило «Спартак» . Итоговый счёт — 4:1.

Одну из шайб в составе «бело-голубых» забросил нападающий Дмитрий Яшкин . Этот хоккеист российского происхождения с чешским паспортом в минувшем сезоне выступал за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». А теперь отличился в дебютном матче за «Динамо», реализовав численное преимущество.

Команда Владимира Крикунова стала единоличным лидером Кубка мэра. В первом туре динамовцы с аналогичным счётом (4:1) обыграли подмосковный «Витязь».

В воскресенье, в заключительный день турнира, «бело-голубые» сыграют с ЦСКА . Начало матча — в 19:15.

«Армейцы» во второй игровой день турнира потерпели разгромное поражение от «Витязя», писал ранее News.ru.