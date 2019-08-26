Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василевский и Бобровский возглавили рейтинг вратарей НХЛ 

Вести.Ru + ещё 13 12 часов назад
Фото: twitter.com/TBLightning
Два голкипера хоккейной сборной России — Андрей Василевский и Сергей Бобровский, — стали во главе рейтинга вратарей Национальной хоккейной лиги, который составили эксперты NHL Network. Первый номер "Тампы-Бэй Лайтнинг" лидирует, ему в спину дышит голкипер "Флориды Пантерз".
Третьим в престижном списке стал американец Бен Бишоп из клуба "Даллас Старз", сообщает официальный сайт НХЛ. Далее в Топ-10 Лиги канадец Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс"), финн Туукка Раск ("Бостон Брюинз"), канадцы Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), Брэйден Холтби ("Вашингтон Кэпиталз"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис Блюз"), финн Пекка Ринне ("Нэшвилл Предаторз") и американец Джон Гибсон ("Анахайм Дакс").
Лучшие моменты Премьер-лиги
Вести.Ru: последние новости
Хоккейное "Динамо" выиграло предсезонный Кубок мэра Москвы Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций ФХР: употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено
Хоккей , Сергей Бобровский , Джордан Биннингтон , Джон Гибсон , Бен Бишоп , Андрей Василевский , Пекка Ринне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адебайор перешёл в «Кайсериспор»
Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ
Медведев вышел в следующий круг US Open
40-летний Тимощук возобновит игровую карьеру
ЦСКА намерен арендовать футболиста «Севильи»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение