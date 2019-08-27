Российский хоккеист «гениально» забросил шайбу без броска

Встреча против омского «Авангарда» завершилась победой СКА со счетом 2:1, однако после матча команды решили устроить дружескую серию буллитов, где снова сильнее оказались петербуржцы — 3:2.

Один из буллитов исполнил Ткачев, обманув вратаря соперника. Пользователи Instagram назвали бросок гениальным и восхитительным.

«Если было так задумано, то это, конечно, шедевр», — написал один из них.

СКА выиграл все четыре матча на турнире имени Пучкова.