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Российский хоккеист «гениально» забросил шайбу без броска 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев в матче турнира имени Николая Пучкова забросил шайбу без броска и поразил пользователей соцсетей. Видео появилось в Instagram-аккаунте армейцев.
Встреча против омского «Авангарда» завершилась победой СКА со счетом 2:1, однако после матча команды решили устроить дружескую серию буллитов, где снова сильнее оказались петербуржцы — 3:2.
Один из буллитов исполнил Ткачев, обманув вратаря соперника. Пользователи Instagram назвали бросок гениальным и восхитительным.
«Если было так задумано, то это, конечно, шедевр», — написал один из них.
СКА выиграл все четыре матча на турнире имени Пучкова.
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Хоккей , Владимир Ткачев , СКА , ХК Авангард
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