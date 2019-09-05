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НХЛ начнут показывать в России бесплатно 

Lenta.ru + ещё 15 11 часов назад
НХЛ начнут показывать в России бесплатно
Фото: Reuters
Компания «Яндекс» получила права на показ матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на ближайшие три сезона. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Трансляции матчей лиги стартуют в октябре. Показ игр будет осуществляться на территории России бесплатно — это касается всех матчей лиги, включая плей-офф. Компания собирается зарабатывать на рекламе. Трансляции матчей будут сопровождаться русскоязычными комментариями.
Для «Яндекса» НХЛ станет вторым турниром, на показ которого компания приобрела права. До этого на площадке стали транслировать матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — второго по силе дивизиона чемпионата России.
«Мы знаем, что у НХЛ были предложения с более высокой суммой денег за права, но по совокупности причин лига выбрала нас в качестве площадки для трансляций», — заявил представитель компании.
Сезон-2018/2019 транслировался по Eurosport. Доступ к матчам НХЛ был у подписчиков Eurosport Gold.
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Хоккей , Яндекс , Eurosport
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