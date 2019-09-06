Канадец из КХЛ рассказал о страхе перед Россией

Канадский тренер «Авангарда» рассказал о страхе переезда в Россию

Канадский специалист думал, что в России не платят денег и что в стране ужасные самолеты.

"Я не принял четыре или пять предложений из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), потому что боялся России. То, как ее описывают в США и Канаде просто ужасно: зарплаты не платят, самолеты ужасные, быт отвратительный. Мне было о чем порассуждать, но родители всегда учили меня судить обо всем по личному опыту, а не по слухам", — сказал Хартли.