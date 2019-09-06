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СКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 14 6 часов назад
СКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Фото: @ihcavtomobilist Twitter
Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Евгения Мозера, Андрея Обидина, Алексея Василевского и Брукса Мацека, оформившего дубль.
СКА ответил голами Евгения Кетова и Артёма Зуба.
В параллельном матче магнитогорский «Металлург» на своём льду уступил подмосковному «Витязю» — 0:2. Победные шайбы забросили Святослав Гребенщиков и Александр Сёмин.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Хоккей , Андрей Обидин , Евгений Мозер , Святослав Гребенщиков , Алексей Василевский , Евгений Кетов , Александр Семин , Металлург , СКА
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