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Овечкин высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Овечкин высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин
Фото: Monika Skolimowska/dpa globallookpress.com
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию своего одноклубника Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Он станет лучше. Когда вы совершаете ошибку, то вы сразу стараетесь прийти в норму, я виделся с ним, он в отличной форме. Это очень сложно, он ошибся, но мы должны поддержать его, быть на его стороне», — приводит слова Овечкина USA Today.
23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.
Ранее сообщалось, что глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею.
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Хоккей , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , USA Today
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