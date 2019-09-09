Овечкин получил травму на тренировке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал повреждение на тренировке команды.

Эту информацию в своём Twitter распространил журналист Том Гулитти . По его сообщениям, после получения повреждения он закричал от боли. После этого Овечкин покинул лёд в сопровождении товарищей по команде. Предположительно, российский игрок получил повреждение левой ноги. Сроки восстановления и степень серьёзности травмы не называются.

В прошлом сезоне Александр Овечкин сыграл 101 матч во всех турнирах, в его активе суммарно 106 (59+47) очков.