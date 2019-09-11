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Овечкин поработал кассиром в супермаркете 

Газета.Ru + ещё 9 11 сентября 2019
Овечкин стал кассиром
Фото: ТАСС
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поработал кассиром в американском супермаркете, сообщает Чемпионат.com.
Отмечается, что российский хоккеист принял участие в акции по продвижению хлопьев, названных в его честь.
Россиянин выступает за Вашингтон с 2005 года. В сезоне-2017/18 Овечкин со своим клубом впервые завоевал Кубок Стэнли.
Ранее Овечкин помог юной болельщице сделать домашнее задание по математике.
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Хоккей , Александр Овечкин , Чемпионат.com
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