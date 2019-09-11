Овечкин стал кассиром

Овечкин поработал кассиром в супермаркете

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин поработал кассиром в американском супермаркете, сообщает Чемпионат.com.

Отмечается, что российский хоккеист принял участие в акции по продвижению хлопьев, названных в его честь.

Ovi killing it in the checkout line



“Paper or Plastic?”



😂#ALLCAPS | #OviOs pic.twitter.com/R5UuZyOAQV— Washington Capitals (@Capitals) 10 сентября 2019 г. Россиянин выступает за Вашингтон с 2005 года. В сезоне-2017/18 Овечкин со своим клубом впервые завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин помог юной болельщице сделать домашнее задание по математике.