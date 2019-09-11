Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота

В овертайме при счете 2:2 Хомченко не сумел зафиксировать шайбу и отправил ее в собственные ворота, тем самым принеся победу «Авангарду». Для 24-летнего голкипера матч стал дебютным в основе команды.

«Спартак» проиграл третий подряд матч регулярного чемпионата КХЛ. После пяти туров команда занимает пятое место в Западной конференции.