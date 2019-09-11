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Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота 

Lenta.ru + ещё 4 7 часов назад
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Фото: ТАСС
Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда». Видео появилось на сайте лиги.
В овертайме при счете 2:2 Хомченко не сумел зафиксировать шайбу и отправил ее в собственные ворота, тем самым принеся победу «Авангарду». Для 24-летнего голкипера матч стал дебютным в основе команды.
«Спартак» проиграл третий подряд матч регулярного чемпионата КХЛ. После пяти туров команда занимает пятое место в Западной конференции.
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Хоккей , Павел Хомченко , Спартак , ХК Авангард
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