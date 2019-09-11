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Малкин мог уйти из «Питсбурга» 

Вести.Ru + ещё 1 4 часа назад
Малкин мог уйти из «Питсбурга»
Фото: nhl.com
Нападающий Евгений Малкин мог покинуть клуб НХЛ "Питсбург Пингвинз" нынешним летом. Причина — обострение отношений с партнером по звену Филом Кесселлом.
Как сообщает Чемпионат.com, сославшись на американский источник, между Малкиным и Кесселлом постоянно возникали конфликты. Евгений считал, что Фил больше думал о собственной статистике, недели об общекомандных интересах. Подобная ситуация раскалывала "пингвинов".
Малкин выдвинул потребовал от руководства "Пингвинз" обменять его, если Кесселл продолжит играть за "Питсбург". Но летом Кесслл перешел в другой клуб НХЛ "Аризона Койотс". Евгений приветствовал это решение и выразил желание подписать новый контракт с "пингвинами".
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Хоккей , Евгений Малкин
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