Ургант пошутил над дисквалификацией Кузнецова

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова 

Чемпионат.com + ещё 4 4 часа назад
Ургант пошутил над дисквалификацией Кузнецова
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Российский актёр театра и кино, шоумен, теле— и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
YouTube-канал «Вечерний Ургант»
«Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний могут в скором времени начать использовать для поиска наркотиков свиней. Об этом сообщил начальник кинологической службы управления конвоирования ФСИН Дмитрий Макаров.
Уже есть первые успешные результаты этой работы. Вы помните, летом в НХЛ разгорелся скандал? Российского хоккеиста Евгения Кузнецова уличили в употреблении кокаина. Помните? Так вот, у нас есть фотография агента, который раскрыл дело Кузнецова», — сказал телеведущий в эфире авторской программы "Вечерний Ургант".
Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Александр Овечкин поработал кассиром в супермаркете Александр Овечкин поработал кассиром в супермаркете «Спартак» — «Авангард»: две шайбы гостей разделили 20 секунд «Спартак» — «Авангард»: две шайбы гостей разделили 20 секунд СКА — «Сибирь»: Алексей Красиков проведёт первый матч в сезоне СКА — «Сибирь»: Алексей Красиков проведёт первый матч в сезоне
Комментарии
Хоккей , Иван Ургант , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все по-честному»: Путин оценил удушающий прием Хабиба
«Все по-честному»: Путин оценил удушающий прием Хабиба4
Чем занимается Хабиб после поединка с Порье
Чем занимается Хабиб после поединка с Порье5
Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока
Фанаты ЦСКА выбрали лучшего игрока
Модрич получил травму
Модрич получил травму
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом4
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть