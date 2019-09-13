Овечкин возглавил топ-10 хоккеистов НХЛ в Instagram

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала топ-10 самых популярных хоккеистов лиги в инстаграме. Возглавил данный рейтинг капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, на страницу которого подписано 1,4 млн человек.
На втором месте расположился защитник "Нью-Джерси Девилз" Пи-Кей Суббан. У канадского хоккеиста 951 тысяча подписчиков. Тройку лидеров замкнул канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид — 733 тысячи подписчиков.
Также в топ-10 вошли российские хоккеисты Евгений Малкин, Артемий Панарин и Илья Ковальчук.
Ранее сообщалось, Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ)"Питттсбург Пингвинз", за который выступает российский форвард Евгений Малкин, продлил контракт со шведским защитником Маркусом Петтерссоном.