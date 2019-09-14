Малкин высказался о своем возрасте

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что способен в свои 33 года показывать хоккей высокого уровня.
"Я хочу показать, что еще не закончил. Очень этого хочу. Хочется исправиться после неудачного сезона. Я доволен своей результативностью, но год был плохим, мне не понравилось. Поэтому сейчас я ставлю перед собой новые задачи. Хочу снова выйти на свой уровень. Я знаю, что по-прежнему могу играть на самом высоком уровне.
Понимаю, что мне 33 года. У нас в составе есть молодые ребята. Я хочу быть здесь лидером. У нас отличная команда. Мы еще можем выиграть (Кубок Стэнли) раза два. Или три, а может быть и четыре", — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате Малкин в 68 матчах набрал 72 (21+51) очка.
Ранее капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингот Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о том, как чувствует себя в столичной команде.