Жена Бобровского рассказала о проблемах с визой в США

Жена Бобровского рассказала о проблемах с получением визы США

Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского Ольга рассказала о проблемах с переездом в США.

Историей о том, как тяжело ей было получить американскую визу, женщина поделилась подписчиками инстаграма в сторис.

"У меня был практически пустой паспорт, я была не замужем и сильных связей с родиной в виде дорогой недвижимости и высокооплачиваемой работы не было. Поэтому отказывали".

Речь идет еще о том периоде времени, когда Бобровский играл за "Филадельфию" в 2010 году. Вратарь рассказывал, что из-за сложившейся ситуации был вынужден встречаться с возлюбленной в Канаде.

"Весь сезон Оля летала по Канаде, и мы встречались в городах, где играла "Филадельфия". Но в Штаты ее не пускали", — рассказал он.

Минувшим летом Бобровский побил рекорд Павла Буре , подписав самый крупный контракт в истории "Флориды".

Ранее сообщалось, что "Флорида" подписала контракт новичка с белорусским защитником.