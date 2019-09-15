Экс-хоккеиста КХЛ задержали в Москве

Бывшего хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали в Москве по делу о мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«В Москве задержан находившийся ранее в федеральном розыске Игорь Максимович Мусатов. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — заявил источник.

Ранее спортсмену заочно предъявили обвинение. В понедельник ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, Мусатов совершил преступление в прошлом году. Он пообещал продать бизнесмену Абеляну биткоины на 800 тысяч долларов. Хоккеист и его помощник получили деньги, но криптовалюту бизнесмену не передали.

«Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки», — сказано в материалах дела.