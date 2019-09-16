Овечкин захотел изменить хоккейные правила

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин предложил изменить правила в хоккее, передает Sportsnet.

Форвард предложил вернуть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) затемненные визоры.

"Хотел бы вернуть в НХЛ затемненные визоры. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это. Зачем слушать фигню от вратарей о том, что они не могут видеть глаза бросающего за стеклом такого визора? Они разве видят глаза игрока, если он бросает от синей линии. Чуваки, вы чего? Они читеры, а только во вторую очередь вратари.

Это правило нужно изменить. Мы играем для болельщиков. Болельщики хотят видеть нечто интересное и новое, а не просто хоккеистов", — заявил он.

Ранее порноактриса показала реакцию на слова Овечкина о верности "Вашингтону".