«Не привык платить за себя»: промоутер клуба об Овечкине

Владелец одного из клубов Москвы: Овечкин не привык платить за себя

Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как организовывал вечеринки для хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина

«Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина», — цитирует промоутера «Матч ТВ».

По его словам, недавно он приглашал Овечкина принять участие в одном из мероприятий клуба, но тот отказался.

«Наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца», — сказал Лобжанидзе.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году хоккеист со своей командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче.