Тренер клуба КХЛ позовет шамана для победы

Главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин прокомментировал поражение нижегородскому "Торпедо" со счетом 2:4 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает официальный сайт ХК "Северсталь".
Наставник хочет обратиться к потусторонним силам для того, чтобы его команде начало везти.
"Нам так часто не везет, я думаю, может стоит шамана позвать? Это все со стороны кажется смешным, но когда нам в Подольске в матче против "Витязя" прилетает три невообразимых шайбы, а тут имеем столько моментов и не забиваем…", — сказал Разин.
Ранее сообщалось, что внук Владислава Третьяка Максим рассказал о возвращении в элиту российского хоккея.