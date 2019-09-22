Тренер клуба КХЛ позовет шамана для победы

Тренер клуба КХЛ хочет позвать шамана для победы

Наставник хочет обратиться к потусторонним силам для того, чтобы его команде начало везти.

"Нам так часто не везет, я думаю, может стоит шамана позвать? Это все со стороны кажется смешным, но когда нам в Подольске в матче против "Витязя" прилетает три невообразимых шайбы, а тут имеем столько моментов и не забиваем…", — сказал Разин.