Гусев помог «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»

2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»

«Нью-Джерси Девилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «дьяволов» двумя очками отметился российский форвард Никита Гусев , забросив шайбу и отметившись результативной передачей. Гусев по итогам встречи стал третьей звездой матча.

Победная шайба на счету Йеспера Боквиста, он забросил её в большинстве на исходе 56-й минуты встречи. Всего ан счету Боквиста дубль. Первой звездой матча стал форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир, на счету которого асситентский хет-трик.