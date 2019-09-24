Егор Коршков забросил первые шайбы в составе «Торонто»

Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают подготовку к сезону и проводят контрольные матчи. "Торонто Мейпл Ливз" обыграл своего самого принципиального соперника — "Монераль Канадиенс" со счетом 3:0.