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КХЛ. «Локомотив» нанес рижскому «Динамо» четвертое поражение кряду 

Вести.Ru + ещё 10 2 часа назад
КХЛ. «Локомотив» нанес рижскому «Динамо» поражение
Фото: hclokomotiv.ru
Ярославский "Локомотив" на льду домашней арены в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл рижское "Динамо", забросив четыре безответных шайбы — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
У победителей встречи голами отметились Павел Красковсий (16-я минута), Максим Осипов (29), Николай Коваленко (40) и Стефан Да Коста (45). Осипов и Да Коста, помимо голов, записали на свой счет по одной голевой передаче.
"Локомотив" одержал вторую победу в последних пяти играх и с восемью очками занимает девятое место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на 12-й строчке, имея в активе шесть очков. Для рижан это поражение стало четвертым кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники в воскресенье, 29 сентября, на выезде сыграют с челябинским "Трактором", а подопечные Гиртса Анкипанса на следующий день примут петербургский СКА.
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