Мозякин отыграл 600 матчей в «регулярках» КХЛ

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
0 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Герта
Герта
2 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Аугсбург Аугсбург
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Норвич Сити Норвич Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Бёрнли Бёрнли
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
Майнц
Майнц
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Мозякин стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в «регулярках» КХЛ 

Чемпионат.com + ещё 1 2 часа назад
Мозякин отыграл 600 матчей в «регулярках» КХЛ
Фото: РИА Новости
Нападающий Сергей Мозякин играет за магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом». Таким образом, 38-летний хоккеист стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;
Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.
«Барыс»:
Паскуаль (Карлссон)
Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди
Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука
Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов
Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ «Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ Ежов: привыкайте, что «Витязь» на первом месте, мы выигрываем заслуженно Ежов: привыкайте, что «Витязь» на первом месте, мы выигрываем заслуженно Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче со «Спартаком» Дацюк дебютирует за «Автомобилист» в матче со «Спартаком»
Хоккей , Сергей Мозякин , Металлург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисток сборной России шантажируют интимными фото
Футболисток сборной России шантажируют интимными фото
«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ
«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ
ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам игроков
ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам игроков
Названа новая угроза Хабибу
Названа новая угроза Хабибу1
Аршавин советует Кононову «остаться на заводе КамАЗ»
Аршавин советует Кононову «остаться на заводе КамАЗ»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение