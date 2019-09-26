«Спартак» во второй раз подряд выиграл у «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ

Московский "Спартак" дома переиграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 8321 зрителя.

Шайбу забросил Мартиньш Карсумс (39). Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в предыдущей встрече "Спартак" на выезде победил со счетом 4:2, нанеся екатеринбургскому клубу первое поражение в сезоне. Нападающий гостей Георгий Белоусов провел 400-й матч в КХЛ (395 в регулярных чемпионатах и пять в плей-офф).

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 11 очков после 12 матчей. "Автомобилист" сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 11 матчей. Екатеринбургский клуб проиграл третий матч подряд после серии из восьми побед с начала сезона. Хоккеисты "Автомобилиста" не могут забить во второй встрече кряду.