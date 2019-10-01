Красавицы российских хоккеистов НХЛ

Яна — идеальная жена. Она окружила Владимира теплом и заботой, и ему не надо беспокоиться ни о чём, кроме хоккея. Пара растит трёх замечательных сыновей.

История Александра и Анастасии — настоящая сказка! Сколько лет капитана «Вашингтона» преследовали неудачи, но стоило ему найти свою любовь и жениться, как он выиграл Кубок Стэнли. Наверняка дело в домашних борщах и котлетках, которые теперь ему готовит супруга.

Анна была телеведущей на спортивном канале, но не смогла устоять перед ухаживанием столь бравого молодца и уехала в Северную Америку. Теперь она примерная жена, которая во всём поддерживает мужа.

Варвара и Дмитрий оба из Новокузнецка, познакомились в институте, потом начали встречаться. Варвара занималась фигурным катанием, но потом уехала к любимому в Вашингтон. Недавно у пары родился первенец.

Алиса — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, познакомилась с Артемием на чемпионате мира — 2016. С тех пор они практически не расстаются, а Артемий уже называет Олега Валерьевича «тестяриком».

Анастасия и Владислав вместе ещё со школы, а свадьбу сыграли год назад.

Молодые люди познакомились в родном Новокузнецке. Жена Сергея не только красавица, но и замечательная хозяюшка.

Николь была солисткой группы «Мираж», и Илья заметил яркую блондинку в телевизоре. Устроил встречу, и вскоре они уже не расставались. Николь бросила карьеру певицы и стала примерной женой.

Иван нашёл свою любовь в Филадельфии. Мэдисон — студентка, а также ведущая на университетском телевидении.

Иван женился в 19 лет, и с тех пор жена неотлучно следует за мужем — в QMJHL, АХЛ, НХЛ.

Алина и Клим оба из Пензы, но познакомились в интернете. Девушка не раз участвовала в конкурсах красоты, становилась «Красой студенчества России-2018». Вместе они уже шесть лет.

Кроме того что девушка новичка «Торонто» красавица, о ней мало что известно.

Анна и Игорь стали встречаться, когда вратарь играл за СКА . Девушка — модель, но отправилась за любимым в Нью-Йорк.

Всё свободное время нападающий «Чикаго» проводит в кругу семьи. Домашних хлопот у четы Анисимовых много, ведь они воспитывают троих детей!

Эмели и Дмитрий познакомились, когда тот играл за «Флориду». Паре не помешала ни разница менталитетов, ни языковой барьер. Сейчас они растят сына.