Красавицы российских хоккеистов НХЛ 

Яна — жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко
Яна — идеальная жена. Она окружила Владимира теплом и заботой, и ему не надо беспокоиться ни о чём, кроме хоккея. Пара растит трёх замечательных сыновей.
Анастасия — жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина
История Александра и Анастасии — настоящая сказка! Сколько лет капитана «Вашингтона» преследовали неудачи, но стоило ему найти свою любовь и жениться, как он выиграл Кубок Стэнли. Наверняка дело в домашних борщах и котлетках, которые теперь ему готовит супруга.
Анна — жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина
Анна была телеведущей на спортивном канале, но не смогла устоять перед ухаживанием столь бравого молодца и уехала в Северную Америку. Теперь она примерная жена, которая во всём поддерживает мужа.
Варвара — жена защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова
Варвара и Дмитрий оба из Новокузнецка, познакомились в институте, потом начали встречаться. Варвара занималась фигурным катанием, но потом уехала к любимому в Вашингтон. Недавно у пары родился первенец.
Алиса — подруга нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина
Алиса — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, познакомилась с Артемием на чемпионате мира — 2016. С тех пор они практически не расстаются, а Артемий уже называет Олега Валерьевича «тестяриком».
Вероника — подруга нападающего «Тампы» Александра Волкова
Анастасия — жена защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова
Анастасия и Владислав вместе ещё со школы, а свадьбу сыграли год назад.
Ольга — жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского
Молодые люди познакомились в родном Новокузнецке. Жена Сергея не только красавица, но и замечательная хозяюшка.
Николь — жена нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука
Николь была солисткой группы «Мираж», и Илья заметил яркую блондинку в телевизоре. Устроил встречу, и вскоре они уже не расставались. Николь бросила карьеру певицы и стала примерной женой.
Мэдисон — подруга защитника «Филадельфии» Ивана Проворова
Иван нашёл свою любовь в Филадельфии. Мэдисон — студентка, а также ведущая на университетском телевидении.
Анастасия — подруга нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина
Ксения — жена нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва
Иван женился в 19 лет, и с тех пор жена неотлучно следует за мужем — в QMJHL, АХЛ, НХЛ.
Алина — подруга нападающего «Сент-Луиса» Клима Костина
Алина и Клим оба из Пензы, но познакомились в интернете. Девушка не раз участвовала в конкурсах красоты, становилась «Красой студенчества России-2018». Вместе они уже шесть лет.
Кристина — подруга нападающего «Торонто» Ильи Михеева
Кроме того что девушка новичка «Торонто» красавица, о ней мало что известно.
Анна — подруга вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина
Анна и Игорь стали встречаться, когда вратарь играл за СКА. Девушка — модель, но отправилась за любимым в Нью-Йорк.
Ксения — жена нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова
Всё свободное время нападающий «Чикаго» проводит в кругу семьи. Домашних хлопот у четы Анисимовых много, ведь они воспитывают троих детей!
Эмели — жена защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова
Эмели и Дмитрий познакомились, когда тот играл за «Флориду». Паре не помешала ни разница менталитетов, ни языковой барьер. Сейчас они растят сына.