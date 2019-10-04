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«Тампа» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

Газета.Ru + ещё 12 50 минут назад
«Тампа» обыграла «Флориду»
Фото: РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Флориду Пантерз" со счетом 5:2. Встреча прошла на "Амалие Арене".
Одним из главных героев матча стал российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев: на счету игрока ассистентский хет-трик. Нападающий сборной России Никита Кучеров забросил шайбу и отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.
Голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский в дебютной игре совершил 25 сейвов. Еще один россиянин Евгений Дадонов ушел со льда не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Игрок "Торонто Мэйпл Ливз" Остон Меттьюс повторил достижение русского центрфорварда Сергея Федорова.
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Хоккей , Сергей Федоров , Сергей Бобровский , Михаил Сергачев , Евгений Дадонов , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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