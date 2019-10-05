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«Трактор» нанес поражение СКА в гостях 

Вести.Ru + ещё 18 2 часа назад
«Трактор» нанес поражение СКА в гостях
Фото: Twitter/Хоккейный клуб СКА
В Санкт-Петербурге завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и челябинским "Трактором". Команда Алексея Кудашова дома неожиданно уступила гостям со счетом 1:2.
В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (9-я минута) и 9-й и Эндрю Кейлоф (12-я). Единственный гол у хозяев льда записал на свой счет Максим Карпов (8-я).
"Трактор" с 15 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. СКА на Западе идет вторым, набрав 19 баллов.
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Хоккей , Алексей Кудашов , Томаш Гика , Максим Карпов , ХК Трактор , СКА
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