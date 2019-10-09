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Малкин осудил критику российских властей со стороны Панарина 

Lenta.ru + ещё 4 20 минут назад
Малкин осудил Панарина за критику Путина
Фото: globallookpress.com
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России. Его слова приводит «Матч ТВ».
Малкин заявил, что Панарин сам себе противоречит.
«Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это не наша среда», — отметил он.
Хоккеист добавил, что не может объективно оценивать ситуацию в стране, так как хоккей позволил ему жить лучше, чем среднестатистический россиянин.
«Я в политике не работал ни одного дня. Где-то увидишь новости по телевизору — лучше их не смотреть. Там одно и то же — Украина, Америка», — сказал он.
Панарин неоднократно выступал с критикой российской власти. В августе он заявил, что в стране нет изменений, а у россиян нет работы. До этого хоккеист поддержал митинг за свободный интернет, который проходил в Москве.
Малкин с 2006 года играет в НХЛ. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».
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Хоккей , Евгений Малкин , Артемий Панарин , Металлург
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